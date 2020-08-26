الرمادي وكانيدا راضيان عن تجارب «الرباعية»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

عبر المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، والإسباني كانيدا مدرب خورفكان عن رضائهما التام على تجارب الفريقين في الدورة الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة حالياً في استاد خالد بن محمد بالحزانة، جاء ذلك بعد تعادل فريقيهما في ثاني مبارياتهما في الدورة بدون أهداف وهي النتيجة التي حفظت لعجمان صدارة الدورة برصيد 4 نقاط ورفعت رصيد خورفكان إلى نقطتين متساوياً مع اتحاد كلباء فيما للشارقة نقطة وحيدة.

وعقب نهاية المباراة أعرب الرمادي عن رضائه عن أداء لاعبيه في المباراة وقال: «نسعى لمنح الثقة والخبرة للاعبين الشباب لذلك لعبت منذ الشوط الثاني بمجموعة كبيرة منهم بهدف خلق بدائل تفيد الفريق في مشوار البطولات» وأضاف «تأثر اللاعبون بالإجهاد نسبة لإجرائنا تدريبين في اليوم وهو ما يشكل ضغطاً بدنياً على اللاعبين» وعن الإضافات في صفوف الفريق قال الرمادي «لدينا لاعبون بمستوى جيد ونسعى لخلق التجانس» وفي ختام حديثه طمأن الرمادي الجمهور على حالة عمار الكعبي ووصف إصابته بالكدمة الشديدة وقال «إصابته بكدمة وننتظر نتيجة الفحوصات اليوم حتى نطمئن تماماً».

كما تحدث مدرب خورفكان الإسباني كانيدا معبراً عن رضائه عن أداء فريقه في المباراة وقال: «لعبنا بشكل مرض ونحن نستعد لموسم تعتبر المباريات الودية هي الطريق الأفضل للحصول على اللياقة ومعرفة قدرات اللاعبين ونحتاج لمزيد من هذه المباريات».

وشهدت مباراة عجمان وخورفكان في دقيقتها الأخيرة إصابة لاعب عجمان الصاعد عمار الكعبي نتيجة مخاشنة عنيفة من المحترف كواني اوتون الذي نال البطاقة الحمراء المباشرة. ورغم قوة الإصابة التي بدت في اللعبة الخشنة، إلا أن اللاعب عمار الكعبي طمأن زملاءه بعد نهاية المباراة ووصفها بغير المزعجة ولن تمنعه من مواصلة الإعداد للموسم الجديد، وأشار الكعبي لحالة الرضا التام وسط زملائه على النهج الذي يتبعه الجهاز الفني لفريقه في منح الثقة للاعبين الصغار.

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