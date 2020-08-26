إدواردو.. رحّالة يعشق التحديات

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يعتبر مهاجم العين الجديد ويلسون إدواردو، الملقب بـ«الرحالة»، الذي تعاقد مع النادي في يوليو الماضي في صفقة انتقال حر، أول أنغولى يلعب لصفوف العين، واللاعب الأفريقي رقم 13 والأجنبي رقم 41، في عهد الاحتراف (حسب إحصائيات عيناوية)، وتأمل جماهير العين في أن يحقق اللاعب الذي عرف عنه عشق التحدي، الإضافة المأمولة في الخط الهجومي للزعيم خلال الاستحقاقات المقبلة أسوة بعدد كبير من اللاعبين الأفارقة الذين كان لهم حضورهم المميز في التشكيلة البنفسجية منذ أيام المرحوم التونسي حماد العقربي، مروراً بالعاجي بوبكر سانجو، والسنغالي أندريه سنغاهور، والغاني أسامواه جيان، والمصري حسين الشحات، وأخيراً التوغولي كودوجو لابا، ويعتبر العين هو المحطة العاشرة للاعب ويلسون، الذي لعب من قبل في 9 أندية خاض معها مجتمعة 319 مباراة سجل خلالها 81 هدفاً.

إمكانات

يجيد إدواردو، اللعب في 3 مراكز هجومية، وقد لعب المدرب البرتغالي بيدرو ايمانويل، المدير الفني للعين، دوراً كبيراً في استقدامه للدفاع عن ألوان القميص البنفسجي بحكم معرفته له، مؤكداً أنه يثق كثيراً في مقدرة اللاعب وهو يعرف إمكاناته الفنية والمهارية، بالإضافة إلى خبرته بما يساعده على تحقيق الإضافة المأمولة، وهو ما أكده اللاعب نفسه الذي قال إن المدرب بيدرو حفزه للانضمام إلى العين صاحب الإنجازات والبطولات، مشيراً إلى أنه كلاعب محترف دائم البحث عن التحديات القوية وهو ما وجده في العين وسيعمل بكل جهده لمساعدته في تحقيق الطموحات.

هواية

لدى اللاعب الذي سبق له اللعب بقميص المنتخب البرتغالي تحت 20 سنة، هوايات عدة أبرزها التقاط الصور التذكارية على سواحل البحار، والسباحة، وتصوير المناظر الطبيعية كما تؤكد ذلك حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زينها بصوره مع الأصدقاء والأقارب، كما وضح أنه معجب بالنجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو الذي احتفظ له بعدد من اللقطات المصورة على حسابه في انستغرام.

تفرد

يتفرد ادواردو، البالغ من العمر (30 عاما)على جميع الأجانب الذين لعبوا للعين بعشقه للترحال بين الفرق وحبه للتحديات في مشواره الكروي حيث تنقل في الدوري البرتغالي وحده بين 6 فرق بنظام الإعارة إذ لعب لنادي سبورتنغ لشبونة، لمدة موسم ونصف خاض خلالها 24 مباراة وسجل 5 أهداف، وأعير لفريق نادي بورتيمونينسي، لمدة 6 أشهر سجل خلالها 3 أهداف في 11 مباراة، وأعير مرة أخرى إلى نادي بيرا مار، حيث لعب معه موسماً خاض فيه 32 مباراة، وسجل خلالها 5 أهداف، لينتقل بنظام الإعارة للمرة الثالثة إلى أولهانينسي، الذي سجل له 7 أهداف في 30 مباراة، وأعير إلى نادي أكاديميكا كويمبرا، لمدة موسم خاض خلاله 36 مباراة وسجل 11 هدفاً، وفي أول رحلة احتراف خارجية انتقل بنظام الإعارة إلى كل من نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي لعب له لمدة 6 أشهر فقط خاض خلالها 17 مباراة وسجل هدفاً وحيداً، وبعدها إلى فريق نادي ادودين هاغ الهولندي، لمدة 5 أشهر فقط وسجل له هدفين في 14 مباراة، وعاد إلى الدوري البرتغالي حيث انتقل لمدة 6 أشهر إلى فريق نادي ريال سبورت كلوب، الذي لعب له مباراة واحدة سجل فيها هدفاً، واستقر به المقام في فريق نادي سبورتنغ براغا، في عام 2015 حيث لعب معه 5 مواسم خاض خلالها 153 مباراة سجل فيها 46 هدفاً، وتوج معه بلقبي الدوري، وكأس البرتغال، قبل أن ينتقل أخيراً لنادي العين.

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