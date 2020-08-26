«دبي العقاري» راعياً رسمياً للوصل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الوصل عن إبرام عقد رعاية مع مركز دبي العقاري، إحدى شركات مجموعة «أ.ر.م» القابضة، ليصبح المركز بموجب العقد الراعي الرسمي الرئيسي للنادي، وسيتم وضع شعار المركز على قمصان لاعبي فريق النادي الأول لكرة القدم في خانة الراعي الرئيسي اعتباراً من موسم 2020 - 2021.

وثمّن راشد بالهول رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، دعم سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، الدائم لمسيرة النادي، مؤكداً أن الرعاية ليست غريبة على سموه، بل هي امتداد لمسيرة العطاء التي كان بدأها سموه منذ نشأة النادي.

وأعرب بالهول عن ثقته بأن يكون للرعاية المردود الإيجابي على الفريق الأول لكرة القدم، خصوصاً والنادي عموماً، والذي كان ولا يزال هدفه تحقيق البطولات في كل الألعاب وإسعاد جماهير الإمبراطور العريضة.

من جهته، أكد محمد سعيد الشحي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م» القابضة، على أن الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وجه بتسخير كل الإمكانيات والدعم اللازم لإتمام الشراكة، قائلاً: وجدنا في نادي الوصل شريكاً يجسد الطموح، والسعي لتحقيق أعلى مستويات النجاح، ولا شك في أن الشراكة طويلة الأجل تفوق مجرد صفقة تجارية، ونحن على ثقة بأن التعاون فيما بيننا سيأتي ثماره قريباً.

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