إدارة البطائح تتابع معسكر الفريق

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

زار وفد من مجلس إدارة نادي البطائح، أول من أمس معسكر الفريق الأول لكرة القدم بمدينة خورفكان والتقى عبيد الطنيجي أمين السر العام ومحمد عبدالله بن حليس عضو المجلس والمدير المالي وعلي سماكه المدير التنفيذي للنادي باللاعبين وجهازهم الفني والإداري والطبي، واستفسرت إدارة النادي عن الحالة البدنية والفنية والخدمات المقدمة لهم لضمان الراحة للاعبين ، واطمأنوا خلالها على سير تحضيرات الفريق وتحقيق الأهداف المرجوة من المعسكر.

وطلب الطنيجي من اللاعبين ضرورة التركيز في التدريبات والإصرار على الوصول إلى الهدف المنشود ومنصات التتويج خلال منافسات هذا الموسم 2020 - 2021 مع التأكيد على توفير كل مستلزماتهم في أي وقت، وقدم بن حليس الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين على الجهد المبذول . وبدوره أكد علي سماكة أن هذه الفترة هي بداية التحدي للوصول إلى دوري المحترفين.

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