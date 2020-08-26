«ندوة الصالات» تستعرض أهمية القانون الرياضي

المصدر: (الشارقة - وام)

استعرضت الندوة التاسعة الخاصة للمشروع العربي لتطوير الكوادر في كرة الصالات في ختام أعمالها نظام القانون الرياضي ولوائح التعاقدات والتأمين على اللاعبين. ورحب العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات بالإمارات في بداية الجلسة بالمستشارة منى خليفة الشامسي، المحاضرة المعتمدة دولياً في الدورات القانونية الرياضية.

وأكدت منى الشامسي في محاضرتها أن تجربتها مع كرة القدم ومع عقود اللاعبين أثبتت أن أغلبية اللاعبين في العالم حين توقيع العقود لا يملكون الخلفية القانونية القوية التي تحافظ على حقوقهم، وأن الأمر ينسحب أحياناً على الأندية، بما يتسبب في وجود بعض الأزمات والمشكلات في العلاقة بين الطرفين، وأنها باشرت بعض القضايا في اتحاد الكرة من هذا النوع، وكذلك باشرت بعض القضايا في رياضات أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس».

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