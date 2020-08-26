البرازيلي إدواردو صفقة شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعاقد شباب الأهلي مع البرازيلي كارلوس ادواردو (30 عاماً)، لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 3 ملايين دولار سنوياً في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الهلال السعودي خلال سبتمبر المقبل. في حين، طلب اللاعب من الهلال، السماح له بالرحيل الفوري، للحاق بتدريبات شباب الأهلي استعداداً للموسم المقبل، خاصة وأن المتبقي من عقده حوالي الشهر، ويتوقع أن يوافق الهلال على طلب كارلوس.

وجاء تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب البرازيلي، لتكون نهاية سعيدة لسنوات طويلة من المفاوضات، والتي دائماً ما كانت تتعثر لأسباب عديدة، وأغلبها يتمثل في المقابل المالي الذي يطلبه النادي أو اللاعب. وسيكون كارلوس، الأجنبي الثالث في صفوف شباب الأهلي، إلى جانب مواطنه ليوناردو، والإسباني بيدرو كوندي، وهناك اتفاق بين النادي واللاعب الأرجنتيني كارتابيا على بقائه رغم انتهاء إعارته لمدة موسم، ولكن لم تتضح الرؤية حتى الآن بشكل نهائي حول تلك الصفقة.

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