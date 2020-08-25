إلغاء المقابلات التلفزيونية قبل المباريات

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

كشفت رابطة المحترفين خلال ورشة عمل الموسم الجديد مع الأندية «عن بعد» الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا»، خلال مباريات الموسم، وتتضمن إلزامية إظهار نتيجة سلبية لفحص «كورونا» لا تتجاوز صلاحيته أسبوع حداً أقصى من يوم المباراة، بجانب ارتداء الكمامات للمدربين والبدلاء، والتعقيم المستمر للاستادات، وتقرر إلغاء المقابلات التلفزيونية قبل المباراة، مع عدم تصوير غرف الملابس، الالتزام بمسافة تباعد مترين عند تصوير اللاعبين وفي قاعة المؤتمرات.

وستقام المباريات بدون جمهور مع دراسة الوضع أولاً بأول، واتباع توجيهات الجهات المعنية نحو عودة الجماهير، وتم إلغاء وجود الأطفال المرافقين، وإلغاء المصافحة التقليدية بين لاعبي الفريقين والصور الجماعية، كما تم منع تبادل القمصان بين اللاعبين، كما أنه لا يترتب على ظهور أية حالة إيجابية تأجيل المباراة إلا إذا قررت الجهات المختصة عزل الفريق بالكامل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز