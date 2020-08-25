بطاقات لأوفياء الوصل

المصدر: دبي - علي شدهان

أطلق نادي الوصل، بطاقات الموسم الجديد لجماهير فريق النادي الأول لكرة القدم، الأوفياء، مشتملة على 4 امتيازات في إطار الحرص على توفير أكبر قدر من المؤازرة لـ«الفهود» في الموسم المقبل، وتعزيز علاقة النادي وجماهيره الأوفياء.

وتشتمل البطاقات الجديدة على 4 امتيازات، الأول، خصم 25 % على منتجات متجر النادي، والثاني، خصم 50 % لمرة واحدة على القميص الجديد للوصل، والثالث، طباعة صورة المشجع، ووضعها في مدرجات ملعب الوصل طوال فترة عدم حضور الجماهير إلى الملعب التزاماً بالإجراءات الاحترازية من وباء «كورونا»، والرابع، منح أولوية حضور المباريات في حال السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب خلال الموسم الجديد.

وباشر الوصل فعلياً بتطبيق مبادرته بوضع صورة مشجعه عبيد بن عابر في مدرجات ملعب النادي ، لتكون أول صورة تزين ملعب زعبيل تقديراً لدور المشجع في دعم الفريق.

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