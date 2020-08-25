قاسم محمد: الجزيرة لن ينافس على الألقاب بالتشكيلة الحالية

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

قال قاسم محمد لاعب الجزيرة السابق في تصريحات لـ «البيان الرياضي» إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة يحتاج إلى تعاقدات أساسية، مضيفاً أن المجموعة الحالية من اللاعبين بالفريق غير كافية للمنافسة على بطولات مواسم، وأن «فخر أبوظبي» في حاجة إلى ضم 4 لاعبين جدد، في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي ليشكل ثنائياً متميزاً مع علي مبخوت بالإضافة إلى جناح أيسر.

وأوضح قاسم محمد بأن «دكة الاحتياط» غير كافية لتوفير بدائل وخيارات للمدير الفني، حتى وإن كانت تضم لاعبين شباباً مميزين، لأن هؤلاء الشباب لا يستطيعون في الغالب سد فراغ وتعويض المحترف الأجنبي في حال غيابه أو إصابته، وذلك بداعي نقص الخبرة، ومشيراً إلى أن الفريق سيستفيد من خدمات العائدين إلى الفريق والذين تعرضوا لظروف الإصابات أو الغيابات للموسم الملغي، ويتصدر قائمة العائدين الدولي عامر عبدالرحمن، والمهاجم الشاب أحمد ربيع، لكن الأخير سيرفد دكة البدلاء نظراً لغيابه عن الملاعب والذي تخطى عاماً.

وانتقد قاسم محمد الجهاز الفني للجزيرة والذي لم يشارك في الدورة الودية لأندية أبوظبي الجارية حالياً في العين، وأكد ضياع فرصة احتكاك مع فرق كبيرة مثل العين والوحدة وبني ياس والظفرة، بالإضافة إلى تجهيز الفريق ذهنياً وفنياً بشكل جيد.

التشكيلة الحالية

وبنظرة عامة على تشكيلة الفريق الحالية والأساسية عطفاً على الموسم الملغي، فإنه يضم علي خصيف في حراسة المرمى، والدولي علي مبخوت هداف الفريق والمنتخب الوطني، وصانع الألعاب عمر عبد الرحمن، وخلفان مبارك، وعبدالله رمضان، وثولاني سيريرو، وفي الدفاع ميلوس كوسانوفيتش، سالم راشد، ومحمد العطاس، وخليفة الحمادي، كما يمتلك دكة احتياط أبرزها لاعبوها المهاجم الشاب زايد العامري، والمدافع المغربي امحمد ربيع «مقيم» والبرازيلي رينير دا سيلفا «جناح ايسر»«مقيم» ونظرياً فقد الفريق عدداً من لاعبيه، وفي حاجة إلى توافر عناصر في التشكيلة الأساسية، ووجود بدائل وخيارات على «دكة الاحتياط» وما عزا من نقص العناصر، إنهاء العلاقة مع المغربي مراد باتنا، البرازيلي كينو، وعلى مستوى المواطنين محمد فوزي المنتقل إلى النصر، ومسلم فايز المنتقل إلى الظفرة، مع وجود أخبار مؤكدة بقرب انتقال سلطان الغافري أيضاً إلى الظفرة.

وبالرغم من انتقال 4 لاعبين إلى أندية أخرى، إلا أن الفريق قد اكتسب خدمات المهاجم الشاب أحمد ربيع بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية، على اثر اصطدامه بعمود إنارة موسم 2019، بالإضافة إلى عامر عبدالرحمن، عند إنهائه للخدمة الوطنية، وأيضا عودة الظهير رينير دا سيلفا بعد تعافيه من الرباط الصليبي.

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