قضاة الملاعب يختتمون معسكرهم اليوم

المصدر: (بلغراد - البيان الرياضي)

يختتم قضاة الملاعب اليوم معسكرهم الخارجي المقام في العاصمة الصربية بلغراد استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020 ـــــــــ 2021 الذي سينطلق في شهر سبتمبر المقبل بمسابقة كأس الخليج العربي.

وشهد المعسكر الخارجي الذي كان قد انطلق في العاشر من أغسطس الحالي مشاركة 64 حكماً من قضاة ملاعب الفريق الأول الذين خضعوا لتدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وعملية مختلفة وورش عمل فنية تناولت العديد من المحاور الخاصة بآخر التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة وتقنية الفيديو ( VAR ) تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وبمتابعة مباشرة من علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة الحكام، وشهد المعسكر كذلك إجراء اختبارات بدنية للحكام باستخدام التقنيات الحديثة وحسب المعايير المعتمدة لدى الفيفا.

من جهته أكد علي حمد البدواوي رئيس لجنة الحكام أن قضاة الملاعب في أتم الجاهزية لإدارة مباريات الموسم الكروي الجديد بعد تنفيذهم للبرنامج الذي تم إعداده لهم بشكل كامل ومثالي بدءاً من المرحلة الأولى التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بُعد وشملت تدريبات وورش عمل نتيجة جائحة كورونا والتزاماً بالإجراءات الاحترازية وصولاً إلى المرحلة الثانية في معسكر صربيا الذي يسبق بداية الموسم بفترة قصيرة جداً.

وأوضح البدواوي أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد ستبدأ مباشرة فور العودة إلى أرض الدولة من خلال عقد دورة متقدمة عن تقنية الفيديو (VAR) تحت إشراف الهولندي مايك فان مسؤول تقنية الفيديو في الفيفا.

وأضاف البدواوي أن اللجنة حريصة على تنفيذ برامجها بشكل كامل لحكام الفريق الأول وكذلك للمجموعة الثانية من الحكام والواعدين والمستجدين .

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