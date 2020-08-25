الشارقة.. «الدفاع» خير وسيلة للتسجيل

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

تقمص خط دفاع الشارقة دور هجوم الفريق وسجل مرتين في مرمى اتحاد كلباء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أول من أمس ضمن الدورة الودية الرباعية وانتهت نتيجتها بالتعادل 2-2، حيث تقدم الشارقة بهدفين من رأسيتين لمدافعيه سالم سلطان وشاهين عبد الرحمن، قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل عبر محترفيه مالابا وفرنانديز ليضع الشارقة أول نقطة في رصيده بينما رفع اتحاد كلباء رصيده إلى نقطتين.

وعبر متوسط دفاع الشارقة عبدالله غانم عن سعادته بتسجيل زملائه في خط الدفاع لهدفي الفريق ووعد بأن يكون لخط دفاع الشارقة دور أكبر من مجرد منع الأهداف من خلال التسجيل وحسم النتائج.

وعبر مدافع الشارقة سالم سلطان عن رضائه عن أداء الفريق في المباراة، وعن تأثير الأجواء المحيطة بالمباراة على أدائهم قال سالم:«نلعب في أجواء استثنائية من ناحية الطقس ومن ناحية الإجراءات الاحترازية بخصوص جائحة كورونا وأعتقد أننا قادرون على التعامل مع الأمر وإعداد أنفسنا بشكل جيد».

رؤية

وقال الوافد الجديد إلى صفوف الملك عبدالعزيز الكعبي:«بالتأكيد كنا نريد الفوز في المباراة لكن في مثل هذه المباريات الودية الإعدادية رؤية المدرب ونظرته أهم من النتيجة وأعتقد أن العنبري يضع نصب عينيه مباريات دوري الخليج العربي ودوري أبطال آسيا التي يشارك فيهما الفريق ولديه نظرة أبعد من النتيجة» وعن مستوى انسجامه مع لاعبي الفريق قال الكعبي : لست غريباً على الشارقة فقد لعبت مسبقاً مع بعض اللاعبين في المنتخبات وقد رحبوا بي وعرفوني على الفريق بشكل أسرع ووجدت ترحيباً من الجميع وأعتقد أن مسألة تأقلمي مع الأجواء هنا تمضي بشكل ممتاز.

إشادة

ووصف منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء المباراة بالجيدة والمهمة مثنياً على أداء لاعبي فريقه في المباراة وقال: المباريات الودية مهمة جداً وتختلف عن التدريبات، أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد قبل أسبوعين من انطلاقة مباريات كأس الخليج العربي.

أما زميله ماجد راشد فقد بدأ حديثه شاكراً نادي الشارقة على تنظيم الدورة الرباعية واستضافة فريقه وقال: هذه الدورة تعطينا دافعاً وتساعدنا لنكون بشكل أفضل بدنياً وسنكون في جاهزية أفضل مع استمرار المباريات.

وتمنى يوسف البيرق إداري اتحاد كلباء أن يخرج الموسم بشكل أفضل وبصورة أجمل وقدم البيرق الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة على الدورة الرباعية التي أتاحت للفرق التجهيز بشكل أفضل ومنحت الفرصة للأجهزة الفنية للوقوف على المستويات ومشاهدة اللاعبين على الطبيعة في المباريات وهو ما يساعدهم على وضع اللمسات على التشكيلة.

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