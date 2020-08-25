5 نجوم مخضرمين بروح الشباب

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

على الرغم أن كرة القدم لا ترتبط بالعمر المكتوب على الأوراق، ولكن بقدر العطاء داخل الملعب، إلا أن هناك سناً محدداً يبدأ عنده اللاعب بالتفكير بالاعتزال، وربما منحت أزمة فيروس كورونا، المزيد من الوقت أمام بعضهم قبل اتخاذ قرار إنهاء مسيرتهم الرياضية كلاعبين بعد إلغاء موسم 2019 - 2020، ويشهد الموسم الذي ينطلق خلال أيام قليلة خمسة من النجوم المخضرمين الذين يلعبون بروح الشباب، وهم يعلمون جيداً أنهم يقفون الآن في أول صفوف المرشحين من قبل المراقبين بقوة للتوقف مع نهاية الموسم الجديد 2020 ـــــــ 2021 ويخوضون التحدي على هذا الأساس لإثبات على الأقل أن بمقدورهم العطاء حتى نهاية الموسم والاعتزال.

تحديات

ومع بداية الموسم الجديد تتجه الأنظار إلى هؤلاء النجوم ، وهم يدركون جيدا حجم التحدي الذي يواجههم ، والتجارب السابقة أكدت قدرة النجوم الكبار في السن على تخطي الكثير من التحديات بل كانت لهم الكلمة العليا في عدد من المباريات المؤثرة كما ساعدوا أنديتهم بشكل واضح ، يواصلون خوض التحدي في هذا الموسم أيضاً ، وينتظر الجمهور أن يتألقوا كما فعلوا من قبل.

إسماعيل مطر

وصل إسماعيل مطر قائد الوحدة، إلى عمر 37 سنة، وبات أقوى المرشحين للتوقف مع نهاية الموسم المقبل، رغم عطائه المتميز والقوي في الموسمين الأخيرين، حتى أن الكثيرين يرشحونه بقوة للعودة إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول، إلا أن البعض يتوقع أن تتوقف مسيرة هذا النجم قريباً، خاصة في ظل قيام نادي الوحدة بالتجديد معه موسماً بموسم.

يوسف جابر

أعاد يوسف جابر اكتشاف نفسه في سن الـ 35 عاماً، بعد انضمامه إلى صفوف شباب الأهلي في صفقة انتقال حر في الصيف الماضي، وساهم تألق اللاعب اللافت في استدعائه الدائم للانضمام إلى صفوف منتخبنا الوطني، وآخرها في المعسكر الخارجي لـ«الأبيض» في صربيا، ويبدو أن يوسف لا يزال قادراً على العطاء لموسمين قادمين على الأقل، بفضل ما يقدمه من جهد وإصرار وعزيمة خلال مشاركاته.

وليد عباس

يقف وليد عباس مدافع شباب الأهلي أيضاً، في صف اللاعبين القريبين من الاعتزال، بعمر 35 سنة، وقبل التحدي بعد أن قام ناديه بالتجديد معه خلال الشهور الماضية، لمدة موسم واحد وربما يكون الأخير، على الرغم من تعرضه لإصابات مؤثرة خلال مشواره الرياضي، وتأثره بتلك الإصابات محلياً ودولياً، بعدما أبعدته لفترات طويلة عن الملاعب.

إسماعيل أحمد

يمثل إسماعيل أحمد، عنصر الخبرة في قيادة دفاعات فريقه العين بعمر 37 سنة، وهو لاعب ما يزال قادراً على العطاء، ولذا تم استدعاؤه إلى صفوف منتخبنا الوطني الأول في التجمع الأخير، ليكون أكبر لاعبي «الأبيض» سناً، ويبدو أن توقفه عن الملاعب سيكون مرتبطاً إلى حد كبير بقرار من اللاعب نفسه إلى جانب توفر بديل قادر على تعويض رحيله الفني عن المستطيل الأخضر.

تيغالي

بعد حصول سبستيان تيغالي، على شرف تمثيل منتخبنا، يمتلك المهاجم المخضرم دافعاً جديداً لمواصلة العطاء يضاف إلى دافعه الأول بالانتقال إلى النصر قادماً من الوحدة من أجل تأكيد قدرته على الاستمرار في الملاعب، ومع تأجيل التصفيات إلى العام المقبل، بات لدى المهاجم الذي ينافس على الهداف التاريخي لدورينا الفرصة إلى المزيد من المواسم للمشاركة.

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