الوصل يطلق بطاقات الأوفياء

المصدر: دبي-علي شدهان

أطلق الوصل، بطاقات الموسم الجديد لجماهير فريق النادي الأول لكرة القدم، الأوفياء، مشتملة على 4 امتيازات في إطار الحرص على توفير أكبر قدر من الدعم والمؤازرة للفهود في الموسم المقبل، وتعزيزا للعلاقة الوطيدة بين النادي وجماهيره الأوفياء.

4امتيازات

وتشتمل البطاقات الجديدة على 4 امتيازات، الأول، خصم بنسبة 25% على جميع منتجات متجر النادي، والثاني، خصم بنسبة 50% لمرة واحدة على القميص الجديد لفريق الوصل، والثالث، طباعة صورة المشجع، ووضعها في مدرجات ملعب الوصل طوال فترة عدم حضور الجماهير إلى ملعب التزاما بالإجراءات الاحترازية من وباء "كورونا"، والرابع، منح أولوية حضور المباريات في حال السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب خلال الموسم الجديد.

أول صورة

وباشر الوصل فعليا بتطبيق مبادرته المعبرة بوضع صورة مشجعه الوفي عبيد بن عابر في مدرجات ملعب النادي الرئيسي، لتكون بذلك أول صورة تزين ملعب زعبيل تقديرا منه لدور المشجع الشهير بن عابر، وتثمينا لحرصه الدائم على دعم الفهود في مختلف المباريات والمواقف.

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