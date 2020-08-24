8 صفقات للسماوي في 100 يوم

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أغلق بني ياس ملف التعاقدات بشكل نهائي، بعد أن دعم صفوف الفريق الأول بـ 8 عناصر جديدة ومميزة .

وتمت تعاقدات السماوي عن طريق شركة كرة القدم واللجنة الفنية، والتي استغرقت نحو 100 يوم، تم خلالها دراسة العديد من الأسماء ، وخلصت لجنة التعاقدات إلى كسب 3 لاعبين أجانب جدد من العيار الثقيل، و5 عناصر وطنية، جميعها مواهب شابة.

عناصر متميزة

وكسب النادي مجموعة من العناصر المتميزة، بقيادة حارس المرمى أحمد الحوسني «26 عاماً» من دبا الفجيرة، المدافع سلطان الحرمي «24 عاماً» من الإمارات، لاعب الارتكاز محمد حمدان الزعابي «24 عاماً» ومن الظفرة، المدافعين حسين عباس «25 عاماً» وماجد الجنيبي «20 عاماً» من نادي الوحدة.

وعلى مستوى الأجانب تم التعاقد مع لاعب الارتكاز الأرجنتيني سواريز «27 عاماً»، ومواطنه صانع الألعاب خمينيز «24 عاماً» بجانب البرازيلي جواو بيدرو «27 عاماً» عن طريق الإعارة من الظفرة ، مع الإبقاء على المدافع الصربي ساشا أفيكو «26 عاماً»، الذي تألق في الموسم الماضي.

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كما حقق بني ياس نجاحاً كبيراً في إدارة ملف التعاقدات بالتجديد مع 4 ركائز مهمة، بقيادة سهيل النوبي أحد أبرز نجوم الفريق حتى يوليو 2023، بجانب التجديد لفهد الظنحاني، وحسن المحرمي، عبد الله الرميثي حتى يوليو 2024، الشيء الذي أسهم في استقرار الفريق.

وجوه مميزة

وأكد أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم، رضاءهم التام على التعاقدات، التي تم إنجازها في الفترة السابقة، ذاكراً أن ناديه كسب وجوهاً مميزة تعتبر إضافة كبيرة، مبيناً عدم وجوده اتجاه لإبرام صفقات جديدة. وكشف الجابري أن الإدارة أبلغت اللاعبين مع بداية مرحلة الإعداد عن رغبتها في تحقيق الانتصارات، وتقديم كرة قدم جميلة، وقال: لا نتحدث عن إحراز البطولات، ولكن يهمنا فقط أن نحقق النتائج الإيجابية.

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