اتفاقية تعاون بين «خليفة الإنسانية» واتحاد الكرة

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقعت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية تفاهم وتعاون مع اتحاد الكرة لدعم المشاريع والمبادرات التي تنفذها المؤسسة على الساحة المحلية، ووقع الاتفاقية عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة الإنسانية ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الجانبين لتحقيق أفضل النتائج بشأن سياسات واستراتيجيات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي.

واشار الخوري إلى أن الاتفاقية تعزز الشراكة المجتمعية ومساعدة شريحة معينة من الأشخاص وإبراز قيم المجتمع الإماراتي بالتكافل بين الأفراد والتعاون بين المؤسسات.

وأشاد ابن هزام بجهود مؤسسة خليفة الإنسانية من خلال مبادراتها الإغاثية والتنموية داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أن العمل الإنساني وكرة القدم يتشاركان في إسعاد الناس، وقال: يمكن لكرة القدم والرياضة عموماً لعب دور إنساني مهم.

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