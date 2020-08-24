بروتوكول «كورونا» يهدد مشاركة «الدوليين» في انطلاقة الموسم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يخضع لاعبو منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم حالياً وقبل انطلاق الموسم الجديد إلى حجر صحي لمدة 14 يوماً حسب بروتوكول التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، الذي أصدره اتحاد الكرة، ويتعلق بعودة المباريات الودية والرسمية، وهو الأمر الذي يهدد مشاركة الدوليين مع أنديتهم في الجولة الأولى لكأس الخليج العربي مطلع سبتمبر المقبل.

وتم إلزام الأندية التي تضم قائمتها لاعبين دوليين، بإلزامهم بالحجر الصحي 14 يوماً بعد العودة ، من معسكرصربيا، و من خلال تخصيص غرفة فردية لكل لاعب طوال أيام الحجر سواء في منزله أو في فندق معسكرات الاندية، ومن دون أي تواصل مع أي فرد بالفريق.

وينتظر خضوع اللاعبين الدوليين لفحص «كورونا» خلال الساعات المقبلة للسماح لهم بالخروج من غرفة الإقامة فقط للمشاركة في التدريبات اليومية في المعسكرات، وبشرط سلبية نتيجة فحص «كوفيد 19»، على أن تتم عودتهم إلى الحجر الصحي عقب المران، ويستمر تطبيق هذا النظام حتى ليلة انطلاق الموسم الجديد في الثالث من سبتمبر المقبل، بمباريات كأس الخليج العربي.

وجاء السماح للدوليين بالتدريب مع الفريق خلال مدة الحجر، تجنباً لأي تأثيرات سلبية على الحالة البدنية والفنية لهم، بعد وصولهم إلى مستويات طيبة خلال معسكر صربيا، وليكونوا جاهزين لتدعيم صفوف فرقهم في الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أنه لم يتم الكشف عن أي حالة إيجابية لدى اللاعبين الدوليين، الذين خضعوا لأكثر من فحص في الفترة الماضية، وذلك خلال معسكر صربيا، وقبل ركوب طائرة العودة، بجانب فحص آخر عند الوصول إلى الدولة، ويأتي تطبيق الحجر الصحي عليهم من أجل المزيد من الاطمئنان على سلامة اللاعبين.

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