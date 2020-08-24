ترشيح برغش لتشكيلة «آسيا» المثالية 2019

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، محمد برغش مدافع الوحدة، للمنافسة على دخول التشكيلة المثالية لخط الدفاع لدوري أبطال آسيا 2019، في مركز الظهير الأيمن وسيتم التصويت بين الجماهير حتى السبت المقبل لاختيار 4 لاعبين لتشكيلة الدفاع من بين 14 مرشحاً ويتم الإعلان عن التشكيلة منتصف سبتمبر. وسجل برغش، 3 أهداف مع الوحدة في دوري الأبطال 2019، بمعدل تحويل للتسديدات بنسبة 75%، وهو المركز الأول بين المدافعين، وأوضح الاتحاد أن برغش لعب جميع مباريات الوحدة في دور المجموعات، ووصل مع الفريق للأدوار الإقصائية.

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