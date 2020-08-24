«المحترفين» تعتمد 5 تبديلات في الدوري

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

اعتمدت رابطة المحترفين عدداً من التعديلات على لائحة دوري وكأس الخليج العربي وكأس السوبر، لموسم 2020/‏ 2021، أبرزها السماح للأندية بتبديل 5 لاعبين، خلال المباراة الواحدة بالدوري، على أن يتم إجراء التبديلات في 3 فرص لكل فريق تجنباً لإهدارالوقت وكثرة التوقفات خلال المباراة، كما يجوز إجراء التبديلات في الاستراحة بين الشوطين.

واعتمدت الرابطة التعديلات الخاصة بإقامة كأس الخليج العربي بنظام خروج المغلوب بمباراتي ذهاب وإياب من الدور الأول، وحتى نصف النهائي، مع صعود بطلي دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي «الشارقة والنصر» إلى ربع النهائي مباشرة، بينما يقام النهائي من مباراة واحدة على ملعب محايد، بالإضافة إلى إلزام الفرق تسجيل 3 لاعبين مواطنين مواليد 1997، فما فوق في قائمة المباراة بدلاً عن 5 لاعبين.

وشملت تعديلات لائحة دوري تحت 21 عاماً، السماح بمشاركة حراس المرمى المسجلين في قائمة الفريق الأول واللاعبين من مواليد 1998 وما فوق ممن يحملون الجنسية الإماراتية ويحق لهم المشاركة مع المنتخبات، واللاعبين من فئة المواليد والمقيمين من مواليد 2000 وما فوق، على لا يتجاوز عدد المشاركين من هذه الفئات 3 لاعبين. جاء الكشف عن التعديلات خلال الورشة، التي نظمتها الرابطة، أمس، «عن بعد»، وبحضور ممثلي الأندية.

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