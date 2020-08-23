وليد عبيد: نعم بالثلاثة..المدرب الوطني مهمش

المصدر: دبي-علي شدهان

اجرى (البيان الرياضي)، حوارا صريحا يُنشر غدا الإثنين، مع المدرب الوطني المعروف وليد عبيد، قال فيه: نعم بالثلاثة..المدرب الوطني مهمش، ولا اتقبل (حط فلان وشل علان) من التشكيلة، لكني ارحب جدا بالنقاش الفني الموضوعي البعيد عن الإملاءات.

واعرب عبيد عن قناعته بأن وجود المدرب الأجنبي أبو (عيون خضرا)، يصنع نوعا من (البرستيج) للبعض في أندية الإمارات لكرة القدم، مشددا على أن تغييب المدرب الوطني عن قيادة فرق المحترفين، يعد امرا محيرا، منوها إلى أن الإجابة عن سبب التغييب موجود لدى إدارات أندية المحترفين، معتبرا اقاويل عدم انتماء المدرب الوطني لمدرسة تدريبية محددة، كلاما ( فاضيا)، مشددا على أن العلاقات تأتي في المقام الأول وليس الكفاءة في نيل الفرص بالاندية، معتبرا عدم تفرغ المدرب الوطني لمهنة التدريب، حجة واهية، مبديا ثقته العالية في مقدرة المدرب الوطني على قيادة فرق كبار دوري المحترفين.

تفاصيل الحوار في (البيان الرياضي) غدا

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