بيدرو: العين حقق مكاسب مهمة من ودية الظفرة

المصدر: العين - البيان الرياضي

قال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، في تصريحات خاصة لقناة العين، بعد مباراة فريقه الودية الأولى والتي جرت مساء يوم أمس أمام الظفرة، على استاد هزاع بن زايد، ضمن دورة أندية أبوظبي لكرة القدم: «الحقيقة أنا راضٍ عن الأداء، ولكننا لا نزال في بداية الطريق.

لذلك يتوجب علينا بذل المزيد من الجهد، استعداداً للموسم الجديد، قياساً بالتحديات الكبيرة التي تنتظرنا في شهر سبتمبر المقبل والفترة الحالية مهمة جداً بالنسبة لنا، لأن المرحلة الماضية شهدت عملاً جاداً من جميع عناصر الفريق، وكان لابد لنا من تقييم الأداء.

وفي اعتقادي المستوى جيد خلال المواجهة الودية الأولى، والواقع يؤكد أن العين هو الطرف الأفضل طوال فترة المباراة وفي النهاية خرجنا بالمكاسب المرجوة من المواجهة، بعد أن فرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، وقدمنا أداءً منظماً الأمر الذي كنا نسعى إليه، كما أن أداء اللاعبين على المستويين البدني والفردي كانا جيدين رغم ظروف الطقس، والنتيجة في مثل تلك المباريات ليست الأهم».

وأكمل: حرصنا على منح الفرصة لجميع عناصر الفريق الذين تواجدوا على دكة البدلاء وأغلبهم من اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا مع الفريق في الموسم الماضي، وعملنا على تقييم أدائهم وجودة مهارتهم، وهذا الأمر ليس مهماً بالنسبة للاعبين فحسب بل حتى الجهاز الفني بكل تأكيد.

وتعليقاً على سؤال حول اللاعبين الجدد والعائدين من الإصابة، قال: «اللاعبون الجدد لا يزالون في المرحلة الأولى من التأقلم مع أسلوب لعب، بعد الدخول في أجواء الفريق مع زملائهم خلال الحصص التدريبية، وكذلك اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباريات عدة بالموسم المنتهي كريان يسلم ومحمد جمال وغيرهم من اللاعبين التي لم تتسن لهم فرصة المشاركة مثل محسن عبدالله بالإضافة إلى جمال معروف الذي يشارك كبديل في العديد من المواجهات ويعمل دائماً على صناعة الفارق.

وقد وقفنا على مستوى الجميع ورصدنا الأمور التي يتوجب علينا القيام بها خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الفريق، وذكرت من قبل أن المباريات الودية مهمة للغاية، لتعزيز جاهزيتنا للموسم الجديد، ونرغب كثيراً في البداية القوية، في أولى مواجهاتنا الرسمية».

وحول الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق، محمد سعيد بوسندة، قال: «الحقيقة لم يتوفر لدينا الوقت الكافي لتقييم حالته، ونأمل أن تكون إصابته خفيفة وخلال الأيام المقبلة سنحصل على التقرير الطبي الخاص بوضع إصابة اللاعب في الركبة، بعد أن خضع للفحص الطبي وأشعة الرنين المغناطيسي، حتى يكون لدينا إجابة مؤكدة عن حالته، غير أن وضعه مستقر في الوقت الحالي، كما يتوجب علينا التحقق من حالة جميع اللاعبين بعد المباراة الودية الأولى، وذلك خلال برامج الاستشفاء».

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