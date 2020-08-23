القبيسي: الظفرة لا يخشى «المجازفة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد عمران القبيسي عضو شركة كرة القدم بنادي الظفرة، مشرف الفريق الأول، المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن ناديه لا يخشى «المجازفة» ويعشق التحدي، وذلك تعليقاً على فقد عدد من عناصر الفريق الأساسية بانتقالهم إلى أندية منافسة خلال فترة التعاقدات الحالية، ذاكراً في حديث له مع «البيان الرياضي» أن فريقه زاخر بالنجوم الذين يمتلكون الطموح والقدرة على إثبات وجودهم لتعويض من غادر الكشوفات ومواصلة تحقيق النجاحات.

وقال القبيسي: فقدنا عدداً من العناصر لكن بالمقابل أيضاً كسبنا وجوهاً جديدة، ونعتقد أن تعاقداتنا التي تمت بطريقة مدروسة تشكل دعماً جيداً للفريق، لأنها تعاقدات «نوعية» ركزنا فيها على اختيار عناصر حسب النقص مثل مسلم فايز الذي يعتبر إضافة فنية كبيرة كما أنه لاعب خبرة، وأيضاً اثنين من اللاعبين الشباب «أحمد يسلم، محمد إسماعيل» بجانب اللاعب البرازيلي دينلسون الذي تم التعاقد معه ليعوض فقد المهاجم جواو بيدرو، مع تجديد التعاقد مع عدد من العناصر المهمة، وستكون لدينا صفقة أخيرة، لذلك نرى أن وضعنا جيد، وأن الفريق لا خوف عليه، وسيكون على قدر التحدي الذي ينتظره بإذن الله.

وعن طموح ناديه في الموسم الحالي، قال القبيسي إنه زاد على السابق لأنه لابد من التطور، مؤكداً أهمية مواصلة النجاح في البطولة الغالية، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي وصل فيها الفريق للنهائي العامين الماضيين، وأضاف: دون شك هدفنا دائماً تحقيق أفضل النتائج في جميع المنافسات المحلية، ونثق في أن العناصر الموجودة لديها طموح كبير وأنها قادرة على ترجمة الطموح بالأداء الجيد في الملعب.

إعداد ناجح

وعلق مشرف الظفرة على فترة الإعداد في الأيام السابقة، مؤكداً أنها كانت ناجحة وشهدت مشاركة جميع اللاعبين، كاشفاً عن غياب الإصابات وجدية اللاعبين في الاستفادة من هذه الفترة المهمة، وأضاف: هنالك مجهود مقدر من الجهاز الفني واللاعبين لأنهم جميعاً يدركون أهمية هذه المرحلة وتأثيرها على الفريق في بقية مشوار الموسم، كما أن الدورة الرباعية بالعين ستكون تجربة جيدة للمزيد من تجهيز اللاعبين قبل بدء النشاط التنافسي، ومن خلال متابعاتنا نرى أن الإعداد يسير كما مخطط له وبصورة ممتازة تدعو للتفاؤل بتقديم موسم متميز إن شاء الله.

تعامل واعٍ

أثنى أحمد عمران القبيسي على الوعي الذي يتعامل به الجهازين الفني والإداري واللاعبين للحد من انتشار فيروس كورونا، ذاكراً أنهم ملتزمون تماماً باتباع الإرشادات وتنفيذ التوجيهات مع التزام النادي بالفحص الدوري والتعقيم المستمر لضمان سلامة الجميع.

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