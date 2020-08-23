«خورفكان للصالات» يضم البرازيلي مرينو

المصدر: (خورفكان – محمد فضل)

تعاقد فريق كرة قدم الصالات بنادي خورفكان مع المحترف البرازيلي فرانسيسكو مرينو ليدافع عن شعار نسور الخور خلال مباريات دوري كرة قدم الصالات المقبل ويعد مرينو الأجنبي الثاني في صفوف فريق الصالات بعد مواطنه بافستال.

وكان فريق الصالات قد دشن معسكره الإعدادي بفندق «اوشانيك» خورفكان وانتظم كافة اللاعبين خلال التدريبات تحت إشراف المدرب المواطن أنور محمد.

واكد خالد مراد الرئيسي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان ومشرف الألعاب الجماعية بالنادي الجاهزية المطلقة لفريق الصالات المتأهب للمشاركة في استحقاقات موسم كرة الصالات معرباً عن أمله في تحقيق الأهداف.

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