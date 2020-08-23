دبا الحصن يطلق أكاديمية بمواصفات أوروبية

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

أعلن إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن توقيع اتفاق لإنشاء أكاديمية بمواصفات فنية أوروبية وذلك بالتعاون مع مؤسسة ريبس للاستشارات والدراسات الرياضية للإشراف على تأسيس وتأهيل لاعبي المراحل السنية لكرة القدم فنيًا وبدنيًا.

وينص الاتفاق على استقطاب المواهب، وتطبيق المعايير الدولية للاحتراف الرياضي، وتطوير المستوى الفني لتحقيق أفضل النتائج على مستوى الدولة في المراحل السنية، والعمل على رفد الفريق الأول والمنتخب الإماراتي بالمواهب الكروية الصاعدة.

نهوض

وتأتي الاتفاقية في سبيل تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للنهوض بمستوى الشباب الرياضي وتماشيًا مع رؤية واستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي نحو تأسيس جيل جديد قادر بإمكاناته الفنية والبدنية على المنافسة ليكون ركيزة للفريق الأول والمنتخبات الوطنية في الأعوام القادمة

ترحيب

وخلال المؤتمر الصحفي رحب إبراهيم الدرمكي رئيس مجلس إدارة النادي بأعضاء الفريق الفني الأوروبي الذي سيتولى مهمة الإعداد الفني والبدني، والمكون من الإسباني موريس باغنيلو مدير المؤسسة، ومواطنه والتر باندياني المدير الفني، والمدرب الإيطالي أندريه ماريجير، وأشاد الدرمكي بخبرة الفريق الأوروبي معبراً عن تطلعاته بالوصول لنتائج جيدة مستقبلاً.

كما أشاد الدرمكي بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة لأندية الإمارة بشكل عام ونادي دبا الحصن على وجه الخصوص وذلك في أعقاب توجيهات سموه بمنح النادي ثلاث قطع أراض بمدينة دبا الحصن لإقامة ملاعب رياضية عليها والتي بالتأكيد ستُعزز الجهود المبذولة لتطوير النادي ووضعه على خريطة التميز الرياضي بالدولة، وامتدح الدرمكي كذلك الجهود التي يقدمها مجلس الشارقة الرياضي ممثلة في دعم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لمشاريع النادي.

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