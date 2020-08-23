الفلاسي يكشف سر رحيل الخصيبي والرشيد عن حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري )

كشف ناصر الفلاسي مدير فريق حتا، عن سر رحيل بعض اللاعبين في الفريق الأول رغم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أبرزهم فراس الخصيبي وعلي الرشيد، وقال إن المدرب كريستوس كونتيس كانت له رؤية فنية مختلفة .وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي» إن البعض أساء فهم ما تردد من تصريحات إعلامية على لسانه بشأن رحيل بعض اللاعبين ومنهم اللاعب فراس وزملاؤه الآخرين والذين يتحلون بأخلاق عالية، ويحظون بإشادة من الجميع، سواء على المستوى الفني أو الشخصي ولهم كل الشكر والاحترام والتقدير، متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم الكروي المقبل، ولجميع اللاعبين الذين انتقلوا إلى أندية أخرى ممن كانت لهم بصمات في السنوات الماضية، ساهمت في الصعود إلى دوري الخليج العربي.

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