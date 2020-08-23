«الصقور» يعسكر في دبي

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

غادر رأس الخيمة ، أمس، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى دبي للانتظام في معسكر الإعداد استعداداً للموسم الجديد ، وبستمر المعسكر حتى 10 سبتمبر المقبل، ويخوض خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية يرأس بعثة «الصقور» خليل الطويل عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق، وتضم قائمة المعسكر 26 لاعباً.

وأكد خليل الطويل أن إدارة النادي برئاسة محمود الشمسي استقرت على أن تكون دبي مقر المعسكر لصعوبة السفر للخارج وقال: أعد المدرب جوجيكا خطة تدريبية مكثفة لرفع لياقة اللاعبين، وبرنامجاً تدريبياً لرفع المستوى الفني والتكتيكي ، وأظهر اللاعبون خلال المرحلة الأولى تجاوباً رائعاً مع فكر المدرب، وحماساُ لتقديم كل ما لديهم للظهوربصورة مشرفة، خلال الموسم المقبل.

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