الشارقة يواجه اتحاد كلباء اليوم

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم باستاد خالد بن محمد فريقا الشارقة واتحاد كلباء في الجولة الثانية لدورة نادي الشارقة الودية لكرة القدم فيما يلتقي في الموعد نفسه غداً عجمان مع خورفكان، ويدخل الشارقة،مستضيف الدورة، مباراة اليوم بلا نقاط بعد خسارته في الافتتاح أمام عجمان 1 - 2 فيما يملك اتحاد كلباء نقطة واحدة بتعادله مع خورفكان 1 - 1. وتقام مباريات الدورة من 3 أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط مع تبديلات مفتوحة بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في المباريات ضمن التحضيرات للموسم الجديد.

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