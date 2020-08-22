العين يتغلب على الظفرة 1-0 في ودية أبوظبي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تغلب العين على ضيفه الظفرة 1-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في افتتاح مباريات الدورة الودية لأندية أبوظبي تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة العين مستضيف البطولة والوحدة والظفرة وبني ياس، وبعد شوط أول سلبي نجح العين في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل فهد حديد (ق 67).

وأجرى مدربا الفريقين عدداً من التبديلات بهدف اختبار أكبر عدد من اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، وتقام غداً الأحد على ملعب استاد خليفة بن زايد، مباراة الوحدة وبني ياس، بعد أن تم تأجيلها من اليوم، فيما ترتاح جميع الفرق يوم الاثنين على أن تستأنف المباريات الثلاثاء بلقاء العين، وبني ياس والظفرة والوحدة.

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