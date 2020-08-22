تأجيل مباراة الوحدة وبني ياس في ودية أبوظبي

المصدر: العين- البيان الرياضي

أعلن نادي الوحدة تأجيل مباراته أمام بني ياس المقررة السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، في افتتاح مباريات دورة أبوظبي الودية المقامة بالعين بمشاركة العين مستضيف البطولة والظفرة والوحدة وبني ياس.

وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وجاء قرار التأجيل لأسباب تنظيمية حسب ما أورد الموقع الرسمي للنادي على أن تقام المباراة في موعدها الجديد مساء غدا الأحد في الساعة السابعة والنصف، وستقام مباراة العين والظفرة في موعدها في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد.

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