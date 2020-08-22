قناة العين تعلن اكتمال تحضيرات نقل مباريات دورة أندية أبوظبي

المصدر: العين - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة العين للإعلام، الحصول على حقوق بث مباريات الجولتين الثانية والثالثة، من دورة أبوظبي الودية لكرة القدم، على قناة العين، وذلك انطلاقاً من حرص القناة على تقديم خدمات مميزة لجمهور «الزعيم» وعشاق كرة القدم الإماراتية في كل مكان.

وأعرب ناصر التميمي، الرئيس التنفيذي لقناة العين، عن بالغ امتنانه وتقديره للجهود المخلصة التي ظل يضطلع بها مجلس أبوظبي الرياضي، وحرصه على تبني المبادرات التطويرية وتقديم الدعم المطلق للرياضة في دولتنا الحبيبة وإمارة أبوظبي من أجل تحقيق أفضل النتائج على المستويين المحلي والخارجي.

وأكمل: لا يفوتني كذلك الإشادة بالتعاون الكبير الذي أظهرته الأجهزة الفنية والإدارية للأندية المشاركة في دورة أبوظبي لأندية كرة القدم، الأمر الذي أسهم في توصل قناة العين إلى الحصول على حقوق بث المباريات.

تغطية

وقال التميمي، في تصريحات، نشرها الحساب الرسمي لقناة العين: «يأتي إعلان بث الدورة الودية بالتزامن مع الدورة البرامجية الجديدة للقناة، والتي تعنى بتغطية كل الأحداث والفعاليات التي تستضيفها مدينة العين الجميلة، ونحن ندرك جيداً أن توقف المسابقات لفترة طويلة عن مشاهدة الجماهير لأنديتها، بسبب جائحة كورونا يعزز من شغف الجماهير في مشاهدة الفريق والاطمئنان على مدى الجاهزية خلال مرحلة الإعداد، وسعداء في قناة العين لنقل مباريات جميع الأندية المشاركة في الدورة خلال الجولتين الثانية الثالثة، وسيكون هناك استوديو تحليلي خاص بمباريات فريق العين من ملعب المباراة».

وأشار الرئيس التنفيذي، في ختام حديثه إلى أن القناة أبدت رغبتها في نقل كل مباريات دورة أبوظبي لأندية كرة القدم، غير أننا حصلنا على الحقوق بعد استكمال المتطلبات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، الأمر الذي أسهم في عدم بث مواجهتي الجولة الأولى اليوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز