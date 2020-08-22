«المهندس» متفائل بالتكنولوجيا الحديثة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شارك ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني وشباب الأهلي، والملقب بـ«المهندس»، جماهير الكرة بالدولة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إحدى الصور التي التقطت له في معسكر «الأبيض» الأخير في صربيا، استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

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وتظهر اللقطة، ماجد حسن وهو يرتدي أحدث أجهزة التكنولوجيا المستخدمة في التدريب خلال معسكر المنتخب، والتي تقوم بإمداد اللاعبين بالأوكسجين النقي، بجانب قياس معدلات اللياقة البدنية، للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين، وأبدى ماجد تفاؤله بتطبيق أحدث وسائل التدريب في المعسكر وصولاً لأفضل المستويات البدنية والمهارية.

الجدير بالذكر أنه تم تقليص أيام معسكر «الأبيض»، بعد تأجيل التصفيات المقررة في أكتوبر ونوفمبر 2020، لتقام عام 2021، وانضم ماجد لتدريبات شباب الأهلي عقب العودة من صربيا، استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد يوم 3 سبتمبر المقبل، بلقاء الظفرة على ملعب استاد راشد بدبي، في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي.

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