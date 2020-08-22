«ودية أبوظبي الرياضي» تنطلق اليوم بمباراتين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تنطلق في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم البطولة الودية التنشيطية لكرة القدم تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي والتي تستمر حتى 28 أغسطس الجاري بمشاركة أندية بني ياس، والظفرة، والوحدة، والعين، مستضيف البطولة، على ملعبي استاد هزاع بن زايد واستاد خليفة بن زايد، ويلعب «الزعيم» العيناوي مع الظفرة في السابعة والنصف على استاد هزاع بن زايد، في حين يلتقي بني ياس والوحدة على ملعب استاد خليفة بن زايد في التوقيت نفسه، وترتاح الفرق غدا وبعد غد قبل أن تستأنف مباريات الدورة يوم الثلاثاء 25 أغسطس بلقاء العين وبني ياس على ملعب استاد خليفة بن زايد، في حين يواجه الوحدة فريق الظفرة على استاد هزاع بن زايد، وتختتم البطولة مساء يوم الجمعة 28 أغسطس بمباراتي العين والوحدة وبني ياس والظفرة.

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وتقام البطولة على طريقة الدوري من دور واحد ومن دون احتساب للنقاط، كما تقرر أيضاً أن تكون التبديلات مفتوحة في جميع المباريات حتى تتمكن الفرق من الخروج بأفضل المكاسب المرجوة من تنظيم الودية، وشددت اللجنة المنظمة للبطولة على أهمية الالتزام ببروتوكول المباريات المعتمد من اتحاد الكرة، والذي تم تعميمه على جميع المؤسسات والأندية الرياضية فيما يتعلق بإقامة المباريات، واتباع أفضل الممارسات الخاصة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقرر عدم نقل مباريات البطولة على القنوات التلفزيونية.

ووصلت جميع الفرق المشاركة في البطولة إلى مدينة العين، وأجرت تدريبات أخيرة على ملاعب مختلفة استعداداً للمشاركة في الدورة التي تعتبر إعداداً مثالياً للاستحقاقات المقبلة بغض النظر عن النتائج، وتترقب جماهير الأندية المشاركة الظهور الأول لفرقها على عشب الملاعب بعد غياب استمر منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا وهي تأمل في ظهور ناجح للاعبين الجدد من المواطنين والأجانب في أول اختبار حقيقي وإن كان بمباريات ودية.

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