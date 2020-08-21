5 مكاسب لـ«الأبيض» في معسكر بلغراد

المصدر: أبوظبي - وام

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم 5 مكاسب من معسكره الخارجي الذي أقامه في العاصمة الصربية «بلغراد» واختتم الثلاثاء الماضي، استعداداً لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023. واستفاد المدرب الجديد بالتعرف على إمكانات اللاعبين عن قرب، إضافة لاستعادة اللاعبين لحساسية كرة القدم بعد فترة توقف طويلة اعتباراً من شهر مارس الماضي، وأيضاً حالة الانسجام بين اللاعبين الجدد الذين انضموا للفريق في المرحلة الحالية مع القدامى، أما رابع المكاسب فهو التنافس الذي ظهر عليه الحراس خالد عيسى، وعلي خصيف، ومحمد الشامسي، وخالد السناني. ويتمثل المكسب الخامس في قناعات المدرب عن اللاعبين بعد خوض أول مباراة ودية أمام فريق «اف سي اندجيغا» والفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب بينتو المباراة بتشكيلتين مختلفتين.

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