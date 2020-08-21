تأجيل مسابقات المراحل السنية إلى نوفمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل موعد انطلاق مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي 2020 ــ 2021 إلى شهر نوفمبر المقبل بالنسبة للمراحل (الشباب - الشباب تحت 18 - الناشئين تحت 17 - الناشئين تحت 16 - الأشبال تحت 15 - الأشبال تحت 14).

فيما ستقام مسابقات مرحلتي الأشبال تحت 13، 12 سنة في ديسمبر وتنتهي في أبريل 2021، ويأتي القرار بناءً على معطيات ورشة العمل التي نظمها اتحاد كرة القدم بمشاركة مسؤولي المسابقات وممثلي الأندية. وستقوم إدارة المسابقات بإرسال التعميم السنوي وجدول مباريات المسابقات السنية خلال الفترة المقبلة.

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