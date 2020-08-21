إدارة البطائح تحفز لاعبيها قبل المعسكر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

التقى مجلس إدارة نادي البطائح مع الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتحفيزيهم والوقوف على استعداداتها لمنافسات الموسم الجديد 2021-2020 قبل ذهابهم إلى معسكر الإعداد الخاص بهم قبل بدأ المنافسات.

وأعرب اللاعبون والجهاز الإداري والفني والطبي عن سعادتهم بهذا اللقاء التحفيزي والمتابعة المستمرة من قبل الإدارة بجانب ما قدمه النادي لهم من توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم. وأكد الفريق أنه مستعد لخوض المنافسات القادمة للوصول إلى الهدف المنشود الذي يسعى مجلس إدارة النادي إلى تحقيقه دوري المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز