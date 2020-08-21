البرازيلي دينلسون يكمل عقد أجانب الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كسب الظفرة توقيع المهاجم البرازيلي دينلسون بيريرا لمدة عام عن طريق الإعارة قادماً من نادي أتلتيكو منيرو، ليكتمل بذلك عقد الرباعي الأجنبي بعد أن حافظ النادي على الثلاثي المغربي: عصام العدوة، الأردني ياسين البخيت، الهولندي ميخائيل روشوفيل، وتم التعاقد مع دينلسون ليحل بديلاً لمواطنه جواو بيدرو الذي تمت إعارته إلى نادي بني ياس حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتظر الظفرة إنهاء صفقة سلطان الغافري، لاعب ارتكاز الجزيرة، ليغلق بذلك ملف التعاقدات نهائياً، بعد أن كسب سابقاً مسلم فايز في صفقة انتقال حر لمدة موسم، ومحمد إسماعيل معاراً من الوحدة، وأحمد يسلم من بني ياس في صفقة انتقال حر ليكتفي النادي بأربعة لاعبين مواطنين، وأكدت المصادر أن الاتفاق اكتمل مع الغافري وتبقت بعض الإجراءات المرتبطة بناديه الذي يرغب في منحه فرصة خوض تجربة جديدة، وأشارت المصادر إلى أن اللاعب وافق على عرض الظفرة وأكد رغبته في الدفاع عن شعار النادي وأن الصفقة يتوقع لها النجاح خلال الساعات المقبلة لتكون مسك ختام التعاقدات حسب الخطة التي رسمتها اللجنة الفنية.

تجديد

وبجانب التعاقد مع مسلم فايز ومحمد إسماعيل، إضافة إلى سلطان الغافري، فقد نجحت إدارة الظفرة في تجديد تعاقدها مع المهاجم سعيد الكثيري لمدة موسمين، والتجديد أيضاً مع سهيل المنصوري الذي كان في طريقه لشباب الأهلي، فيما فقد الفريق جهود 5 من عناصره الأساسية بقيادة المدافع عبدالرحمن يوسف الذي انتقل إلى النصر، وخالد باوزير «الشارقة»، ومحمد حمدان الزعابي وجواو بيدرو «بني ياس»، وديجو جارديل الذي انتهت فترة قيده وفضل النادي عليه الهولندي روشوفيل.

ورغم رحيل الخماسي الأساسي في التشكيلة، لكنّ الجهاز الفني رفض دعم صفوف الفريق بعدد كبير من اللاعبين وفضل صفقات محدودة حسب النقص والاحتياجات، وأكد الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني، وجود خيارات أخرى قادرة على إثبات وجودها في الموسم الجديد، مشيداً في ذات الوقت بتميز التعاقدات والمحافظة على 3 من الأجانب والتجديد مع الكثيري والمنصوري. وأوضح أن هناك عناصر شابة ستنال فرصتها بالكامل في الموسم الجديد، وأنه واثق من تألقها قياساً بالإمكانات الفنية التي تتمتع بها، مشيراً في ذات الوقت إلى أن اللاعب المجتهد سيجد فرصة اللعب في التشكيلة.

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