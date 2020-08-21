عجمان يمارس هوايته في الدورة الرباعية

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

مَارَسَ عجمان هوايته في قلب النتيجة، ووضع 3 نقاط في رصيده بانطلاقة الدورة الرباعية الودية، التي ينظمها نادي الشارقة، بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2 ــــــ 1 على مضيفه الشارقة باستاد خالد بن محمد بالشارقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف لوان ماريتنس، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، ونجح عجمان في تعديل النتيجة بداية الشوط الثالث «ق 61»، عبر البديل وليد خالد وعززه عصام ستيت، بهدف التقدم «ق 77»، مستغلاً تمريرة حسين عبد الرحمن، وأجرى مدربا الفريقين عبد العزيز العنبري «الشارقة»، وأيمن الرمادي «عجمان» تبديلات عديدة في الشوطين الثاني والثالث، وظهر عجمان بمستوى أفضل في الشوط الثالث، وتتوقف الدورة اليوم وغداً على أن تستأنف الأحد المقبل بلقاء الشارقة واتحاد كلباء، فيما يخوض عجمان وخورفكان مباراتهما الثانية في الدورة الاثنين المقبل.

تباين

وجاءت المباراة الأولى في الدورة متباينة المستوى، وبدأ الشارقة المباراة بتشكيلة متوازنة، تغلب عليها لاعبو الخبرة ، بجانب الظهور الأول لخالد الظنحاني في الطرف الأيمن، قبل أن يخرج العنبري كامل التشكيلة، ويقحم تشكيلة جديدة بالكامل ، واعتمد عجمان على اللعب المتوازن، والتقدم المحسوب حتى نجح البديل وليد خالد في تعديل النتيجة ، وأضاف عصام سحتوت الهدف الثاني بعدها بدقائق، ولم تفلح محاولات الشارقة في معادلة النتيجة في الدقائق المتبقية، ليعلن الحكم نهاية المباراة.

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