الوصل يخسر ودية الفجيرة

المصدر: دبي-علي شدهان

خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، مباراته الودية أمام ضيفه الفجيرة بهدف دون رد اليوم الخميس على ملعبه بزعبيل في أولى وديات الفهود استعدادا للموسم الجديد الذي يدشنه الوصل 4 الجاري بمواجهة مضيفه الوحدة ضمن الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي.

ركلة جزاء

سجل الفجيرة هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 24 من زمن المباراة التي شهدت دقيقتها 36 إضاعة ركلة مماثلة للوصل من محترفه البرازيلي ويلتون سواريز.

ولعب الوصل المباراة بتشكيلتين مختلفين في مسعى واضح من مدربه الروماني ريجيكامب لإستثمار المباراة في الوقوف على مستويات أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

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