مباراتان في افتتاح تنشيطية أندية أبوظبي بالعين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي برمجة مباريات الدورة التنشيطية الرباعية التي ينظمها بالعين بمشاركة صاحب الأرض والوحدة وبني ياس والظفرة في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري تأهباً لمباريات الموسم الجديد في الوقت الذي إشارت فيه بعض المصادر إلى أن النقاش مازال مفتوحاً حول تنظيم الدورة التي ربما يتم التراجع عن فكرة تنظيمها.

وحسب البرمجة المعلنة تفتتح الدورة يوم السبت بمباراتين تجمعان العين والظفرة على ملعب إستاد هزاع بن زايد، والوحدة وبني ياس على ملعب إستاد طحنون بن زايد، ويوم 25 أغسطس يلتقي العين وبني ياس بإستاد طحنون بن زايد، الوحدة والظفرة بملعب إستاد هزاع بن زايد، وعلى ذات الملعب يلتقى يوم 28 أغسطس العين والوحدة، بجانب مباراة بني ياس والظفرة على ملعب طحنون بن زايد.

ووضعت اللجنة المنظمة العديد من الضوابط الإحترازية ضد فيروس كورونا، مع تحديد لوائح الدورة والتي منها عدم إحتساب نقاط للفائز وترك التبديل مفتوحاً أمام الأجهزة الفنية، وحال حصول لاعب على البطاقة الحمراء يتم حرمانه من المشاركة في المباراة التي تليها.

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