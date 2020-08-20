«المحترفين» تنظم ورشة الموسم الجديد الأحد

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

استعداداً للموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في الثالث من سبتمبر المقبل، تنظم رابطة المحترفين الإماراتية ورشة عمل مسؤولي المباريات مساء الأحد المقبل وتستمر على مدار ثلاثة أيام وذلك بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد». هذه الورشة التي تنظم سنوياً بهدف تعريف منظمي المباريات بأبرز المستجدات والتعديلات الخاصة باللوائح. وسيخصص اليوم الأول لعرض أبرز تحديثات لوائح المسابقات، لائحة الإعلام والبث التلفزيوني ثم لائحة التسويق، فيما سيشهد اليوم الثاني للورشة تقديم شرح لبروتوكول المباريات خلال جائحة «كورونا» المستجد، وتختتم فعاليات ورشة العمل في يومها الثالث بشرح مفصل لنظام تقارير عمليات المباريات.

وفي هذا الصدد، أكد طارق علي الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الفنية أهمية ورشة عمل مسؤولي المباريات التي تنظم سنوياً قبل انطلاق الموسم وقال «يتعرف المشاركون في الورشة على أبرز المستجدات سواء القوانين الجديدة في كرة القدم أو التعديلات التي طرأت على لوائح مختلف المسابقات، نسعى دائماً للتطوير وتحسين الخدمات المقدمة، لذلك من الضروري أن يكون كل فرد ينتمي للمنظومة على اطلاع على هذه التحديثات». وأضاف الشبيبي «هذه السنة ونظراً للظروف الاستثنائية تقرر إقامة الورشة بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد» حرصاً وحفاظاً على سلامة جميع المشاركين والتزاماً منا بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار وباء «كورونا» المستجد، نحن مستعدون لاستقبال ملاحظات مسؤولي المباريات خلال الورشة وسنعمل جاهدين على تقديم المعلومات اللازمة».

وأوضح الشبيبي أن الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق الموسم الجديد 2020-2021 وأضاف «نتمنى للأندية التوفيق والسداد ونسعى لموسم مميز مليء بالتحدي والندية ومتعة كرة القدم».

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