أجواء الفرح تعم حتـا

المصدر: دبي - علي الظاهري

عمت أجواء الفرح في نادي حتا ابتهاجاً بسلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بعد إجراء سموه عملية جراحية تكللت بالنجاح، حيث توافد الشعراء على النادي لإلقاء القصائد بهذه المناسبة كما شمل الاحتفال توزيع أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية على العمال في حتا والمناطق المجاورة في مبادرة تجسد معاني الحب والوفاء بهذه المناسبة السعيدة. وجرى الاحتفال في مقر النادي أول من أمس وفق بروتوكول صحي بحضور علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي، حيث تم الاستماع إلى عدد من قصائد عن بعد لشعراء المنطقة. وشارك الفريق الأول للكرة وطاقم الجهازين الفني والإداري بالاحتفال رغم تواجدهم في معسكر داخلي بدبي، حيث ارتدى اللاعبون قمصاناً تحمل صورة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خلال التدريب، كما قام الجميع بقطع كعكة الاحتفال بعد انتهاء الحصة التدريبية وسط أجواء مفعمة بالفرح.

من جهة أخرى، وافقت إدارة نادي شباب الأهلي على تجديد إعارة اللاعب سعيد جاسم إلى نادي حتا .

وشارك اللاعب مع حتا في 10 مباريات بواقع 8 مباريات في دوري الخليج العربي ومباراتين في كأس الخليج العربي. ونجح حتا في تجديد إعارة عدد من اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، أبرزهم حمد المرزوقي وخلف الحوسني من الظفرة وعبدالله كاظم وعبدالله خميس من الوصل.

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