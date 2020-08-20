عملية ناجحة للاعب الإمارات النعيمي

المصدر: (رأس الخيمة – البيان الرياضي )

أجرى لاعب فريق الإمارات عبد الله النعيمي، عملية منظار ناجحة على مستوى الركبة في ألمانيا، وذلك تحت إشراف البروفيسور أوفا فاكنر رئيس قسم العظام والطب الرياضي في أحد المستشفيات في ألمانيا. وتمنت إدارة نادي الإمارات للاعب السلامة والعودة القريبة للملاعب.

الجدير بالذكر أن فريق الإمارات يوالي تدريباته اليومية بقيادة مدربه المقدوني تأهباً لاستحقاقات الموسم الكروي القادم لأندية دوري الدرجة الأولى، والذي ينطلق بمسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة أواخر شهر سبتمبر القادم.

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