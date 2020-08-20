ضاحي خلفان يقدم كتاب عدنان حمد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

‎أطلق الإعلامي الزميل عدنان حمد الحمادي، كتابه الجديد بعنوان (بين الإباحة والتجريم في فلسفة النقد الإعلامي)، ويأتي هذا الإصدار المؤلف من أربعة فصول موزعة على 170 صفحة كأحد الكتب المعرفية والنوعية التي تربط علاقة الإعلام بالقانون من خلال إيجاد إطار وضوابط قانونية للتمييز بين حرية الرأي والتعبير والنقد الإعلامي المباح لوسائل الإعلام الرسمية، ويبحث المؤلف في أحد فصول الكتاب عن ضرورة توفير حماية إعلامية تكون بمثابة الحصانة التي تحمي رجال الصحافة والإعلام الرسمي من عقوبة الحبس، تحت مظلة القانون الذي يتيح للناقد حرية الرأي والتعبير ليستفيد من النقد المباح وينأى بنفسه عن النقد المجرم.

‎وقد أشار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، في مجمل تقديمه للكتاب، أن فلسفة عدنان حمد في النقد واضحة لا لبس فيها، تهدف لتحقيق الصالح العام، وأنه على ثقة بأن رؤية المؤلف القانونية والإعلامية تستحق أن يلقي عليها القارئ نظرة متأنية تثري معلوماته، لما فيها من فوائد جديدة، وهو رجل إعلام من الطراز الذي يمكنه أن يتناول النقد بكثير من الرصانة والاحترام، وعدنان حمد لا يزال يبدي رأيه بشفافية وصراحة تامة، ولذلك لا يزال ناجحاً في مهنته ومشهوراً في ساحة النقد الرياضي وهو أحد أعمدتها.

‎و يذكر أن هذا الإصدار هو السابع للزميل عدنان الذي أصدر كتابه الأول عام 1990 إبان صعود منتخب الإمارات لكأس العالم بإيطاليا.

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