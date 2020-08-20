ايفانوف يُحاضر «قضاة الملاعب»

المصدر: (بلغراد - البيان الرياضي)

تُواصل لجنة قضاة الملاعب باتحاد الإمارات لكرة القدم تنفيذ برنامج إعداد قُضاة الملاعب استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020-2021 من خلال المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الصربية بلغراد بمشاركة 64 حكماً من قضاة الملاعب.

واستعانت اللجنة بالروسي فلنتين ايفانوف المحاضر الدولي المعتمد لدى (فيفا) وصاحب الخبرة الطويلة في مجال التحكيم، حيث قدم محاضرة نظرية وعملية بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس لجنة قضاة الملاعب وحمد بن حنيفة عضو اللجنة .

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