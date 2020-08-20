بطولة ودية لأندية أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

كشف حسين سهيل مدير فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة أن أندية أبوظبي بصدد تنظيم دورة ودية، تنطلق من 22 إلى 28 أغسطس الجاري، وتشمل الجزيرة، الوحدة، العين، الظفرة، بني ياس، وأن مقترح تنظيم الدورة الودية قد تم نقاشه بين ممثلي الأندية، ومسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي، وتمت الاتفاق مبدئياً بين جميع الأطراف، انتظاراً للموافقة من اللجنة العليا للطوارئ والأزمات. وأوضح حسين أن فريقه لم يخض أي مباراة ودية حتى تاريخه، تنفيذاً للتعليمات والتوجيهات، وحرصاً على سلامة الجميع، مشيراً إلى أن عدم خوض مباراة ودية يعتبر أمراً صعباً.

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