شباب الأهلي يُعير حمدان ناصر للفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تعاقد نادي الفجيرة رسمياً مع اللاعب حمدان ناصر قادماً من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، ووجهت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة شكرها لإدارة شباب الأهلي مُرحبة في الوقت ذاته بتوقيع اللاعب الدولي حمدان ناصر الذي يلعب أيضاً للمنتخب الأولمبي.

وانضم اللاعب حمدان رسمياً لتدريبات الذئاب بقيادة المدرب الصربي جوران، وتعتبر صفقة ناصر جيدة للفجيرة خصوصاً في الخط الخلفي.

وعلى الصعيد ذاته تعاقد الفجيرة مع المحترف البرازيلي فارلي روزا الذي يعتبر ثاني أجانب الفريق بعد رولي بنوفاسيا القادم من الفيصلي السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز