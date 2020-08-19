الهيئة العامة للرياضة تطلق دليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

‎نظمت الهيئة العامة للرياضة ورشة عمل «عن بُعد» شارك فيها عدد كبير من ممثلي الاتحادات الرياضية، وبحضور عبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، حيث ناقشت الورشة «دليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية» بالدولة.

‎يأتي الدليل ضمن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرياضة، خاصة التي تمثلت بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

‎وأكد عبد المحسن الدوسري «إن الدليل مُلزم للجميع من أجل سلامة القطاع الرياضي»، مضيفاً «الرغبة لعودة النشاط حاضرة، ولكن يجب أن تكون بشكل مدروس لتفادي أي خسائر».

‎واستعرض عمر خلف وتامر عز الدين من إدارة الشؤون الرياضية أهم المحاور التي وردت بدليل الضوابط الاحترازية لعودة الأنشطة الرياضية تحت عنوان «كيف تبدأ الاتحادات الرياضية بعودة الأنشطة» وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، كالضوابط والإجراءات العامة في حالات التعقيم وحالات الاشتباه في حالات مرضية، كما تم شرح الحالات التي يُمنع فيها اللاعبون من ممارسة النشاط الرياضي والإجراءات التي تخص اللاعبين والمدربين وإجراءات ما قبل التدريب وما بعده، وكذلك الإجراءات وضوابط عمل المنشآت الرياضية، والتأكيد على الاتحادات بوضع ضوابطهم الخاصة لكل لعبة بناءً على الإجراءات الاحترازية لاتحاداتهم الدولية وخاصية كل لعبة من حيث احتكاك اللاعبين ببعض ومكان ممارسة هذه اللعبة.

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