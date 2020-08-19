الشارقة وعجمان يفتتحان «الرباعية»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تنطلق اليوم الدورة الودية الرباعية في كرة القدم التي ينظمها نادي الشارقة باستاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة بمشاركة فرق الشارقة وعجمان وخورفكان واتحاد كلباء وتستمر حتى الجمعة 28 أغسطس الحالي وذلك ضمن استعدادات الفرق الأربعة للموسم الجديد الذي ينطلق بمسابقة كأس الخليج العربي بداية الشهر المقبل، وتأتي مباراة الافتتاح بين الشارقة وعجمان، وكان من المقرر انطلاقة الدورة أمس وتم تأجيلها 24 ساعة من اليوم مراعاة لبروتوكول اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين في ما يخص تنظيم المباريات في ظل جائحة كورونا، وأنهت اللجنة المنظمة برئاسة بدر أحمد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم كافة الاستعدادات بتجهيز مرافق استاد خالد بن محمد بالحزانة الذي تقام عليه المباريات، بالمتطلبات اللازمة بحسب ما تضمنه البروتوكول المنظم للمباريات.

افتتاح

ويقص فريقا الشارقة وعجمان شريط الافتتاح في السادسة والنصف مساءً فيما يلتقي غداً في التوقيت نفسه اتحاد كلباء وخورفكان وترتاح الفرق الأربعة يومي والجمعة والسبت، على أن تستأنف الدورة الأحد المقبل بلقاء الشارقة واتحاد كلباء ثم عجمان وخورفكان الإثنين المقبل، وتعود الفرق الأربعة للراحة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يواجه عجمان اتحاد كلباء يوم الخميس ثم تختتم الدورة يوم الجمعة 28 أغسطس بلقاء الشارقة وخورفكان.

وتقام جميع المباريات ابتداءً من السادسة والنصف وستكون المباراة من 3 أشواط بواقع نصف ساعة لكل شوط ويقتصر الدخول على أعضاء الفريقين وحاملي تصاريح الدخول فقط، وتجرى اتصالات مع قناة الشارقة الرياضية لنقل مباشر للمباريات.

فرصة

وتعد الدورة الرباعية فرصة للفرق الأربعة لتجربة التكتيكات الجديدة في صراع مبكر بين المدربين الأربعة ، وكذلك تجربة العناصر الجديدة من اللاعبين ففي الشارقة انضم 5 لاعبين جدد من المواطنين وهم الحارس درويش محمد والظهيران خالد الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي والمهاجم سالم صالح والجوكر خالد با وزير، وبدأ الشارقة استعداداته بإعداد داخلي ومعسكر في خورفكان تحت إشراف جهازه الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري.

أما فريق عجمان فقد ضم لصفوفه 9 لاعبين جدد من المواطنين وهم المهاجم راشد حسن والمدافعون عبدالله صالح وسعد سرور ومحمد إسماعيل ولاعب الوسط سليمان ناصر والظهير الأيسر محمد سرواش وثلاثي فريق الشباب بالنادي المهاجم حميد جمال ولاعب الوسط أحمد عيسى والمدافع عبدالله أحمد ركان، كما ضم الفريق اثنين من الأجانب وهما البرازيلي غوستافو فاجينين والبرتغالي دييغو أمادو ويقود الفريق مدربه المصري أيمن الرمادي للموسم الخامس على التوالي.

وفي دوائر خورفكان يشرف على الفريق مدربه الإسباني راؤول كانيدا ومن أبرز اللاعبين الجدد عمر جمعة ربيع وخالد جلال، عامر غانم، فلاح وليد، أورلاندو بيريرو، أما اتحاد كلباء فيقوده المدرب الأورغوياني خورخي داسيلفا ومن أبرز لاعبيه الجدد محمد الشحي، فهد سبيل، هزاع سالم، أحمد جشك، الأرجنتيني بيسانو.

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