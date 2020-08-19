سيلفا يشيد بـ «مدارس السيتي» في الدولة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد برناردو سيلفا، لاعب وسط نادي مانشستر سيتي بالعمل الرائع الذي تقوم به مدارس السيتي لكرة القدم في جميع أنحاء دولة الإمارات، حيث يحتفل برنامج التدريب بالذكرى العاشرة لتأسيسه. وبعد انطلاقته لأول مرة في عام 2010، أعلنت مدارس السيتي عن توسيع برنامجها خلال الموسم الجديد ليصل العدد الإجمالي إلى سبعة مواقع تعمل في مختلف أنحاء أبوظبي ودبي.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تلقى أكثر من 10 آلاف لاعب شاب وطموح في الإمارات تدريبات احترافية من أجل مساعدتهم على الارتقاء بمهاراتهم وزيادة شغفهم بكرة القدم. وقد أشاد سيلفا، لاعب الوسط الموهوب الذي فاز بستة ألقاب كبيرة منذ التوقيع مع مانشستر سيتي في عام 2017، بالتوجيهات التي يتلقاها اللاعبون الشباب في الدولة ، وخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية.

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