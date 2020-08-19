أحمد الجابري:«السماوي» الحصان الأسود

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس أن الصفقات الجديدة التي أبرمها ناديه سدت الثغرات وصنعت وفرة في الخيارات التي ستساهم في رفع مستوى التنافس بين اللاعبين معتبراً أن فريقه سيكون بمثابة الحصان الأسود في الدوري ، ذاكراً أن الأندية المنافسة خلال المباريات لن تعرف من أن تأتيها الضربة لأن التشكيلة ستكون دائماً زاخرة بالعناصر المتميزة القادرة على صناعة النتائج الإيجابية.

وأشار الجابري إلى أن ناديه ركز في التعاقدات على «الكيف» وليس «الكم» وتمت دراسة الملف بهدوء فترة طويلة والمقارنة بين مجموعة كبيرة من اللاعبين وأضاف: ركزنا على صفقات جيدة باختيار أجانب على قدر عالٍ من الكفاءة مثل لاعب الوسط سواريز وزميله خمينيز أفضل صانع ألعاب في الدوري الأرجنتيني والاثنان معاً يمتازان بالقدرة على إحراز الأهداف، وتعاقدنا أيضاً مع جواو بيدرو الذي تألق مع الظفرة في الموسم الأخير، كما أننا منحنا اهتماماً كبيراً بالتعاقدات مع المواطنين وكسبنا 5 لاعبين متميزين ننتظر منهم الكثير في المشوار المقبل.

قدرات

وعاد عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم وقال إنه بجانب التعاقدات فإن النادي وفق في اختيار المدرب الروماني دانيال ايسيلا، قناعة بقدراته التدريبية والمدرسة الرومانية التي حققت تجارب ناجحة من قبل في العديد من الدوريات، وأكد الجابري أن ناديه ينتظر نتائج هذه الجهود بعد أن قرر إغلاق ملف التعاقدات والتركيز على الإعداد فقط. وأثنى أحمد الجابري على جدية اللاعبين في التدريبات خلال الأيام الماضية، ذاكراً أنهم أظهروا حماساً كبيراً ورغبة في تقديم موسم حافل بالبذل والعطاء، مؤكداً أن الإصرار الذي أظهره اللاعبون مبشر جداً بنتائج تلبي طموحات الجماهير وتقديم مستويات متميزة تؤكد التطور.

طموح

وعن طموح ناديه في الموسم الحالي قال الجابري: نرغب في أن نكون منافساً قوياً خلال كل البطولات ، لن نتحدث عن الفوز بالبطولات ولكن عن أداء جيد ونتائج مرضية.

واستطرد الجابري وقال إن الإدارة تدعم الفريق وتقف خلف اللاعبين والجهاز الفني لأن المهمة في النجاح جماعية وأضاف: بتعاون كل مكونات النادي سنكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا بإذن الله.

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