«نمور كلباء» يتدرب في الوصل

المصدر: (دبي ـ محمد فضل )

أجرى الفريق الأول للكرة بنادي اتحاد كلباء الحصة التدريبية الأولى خلال المرحلة الثانية من الإعداد، وذلك على ملعب الوصل، ضمن استعداده للدورة الرباعية التي ينظمها نادي الشارقة بمشاركة عجمان وكلباء وخورفكان إلى جانب الشارقة. وتحظى تدريبات النمور باهتمام كبير ومتابعة مستمرة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم برئاسة علي حسين كانو رئيس الشركة وعدد من الأعضاء إلى جانب الجهازين الفني والإداري، وكان لاعبو كلباء قد انتظموا في معسكر دبي بحضور جميع لاعبي الفريق، وانضم للتدريبات الثنائي الأرجنتيني ماتياس وأحمد جشك المنضم أخيراً من فريق شباب الأهلي.

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